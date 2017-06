Tú si que eres de ley Javi, más que de ley. Eres un HOMBRE con mayúsculas. #acaradeperro — Lucía💧 (@luciaxxvii) 21 de juny de 2017

Que os parece el deplorable programa q presenta un violento como el tal 'chatarrero', y una cadena como Cuatro? — 50 razones d F.Wolff (@50_wolff) 20 de juny de 2017

Empieza en @cuatro el chatarrero boxeador este. No fue detenido por violencia de género?Y aún dan el programa? Que yo me entere... — Edu (@Eduis70) 20 de juny de 2017

La segona edició del programa A cara de perro de Cuatro es va emetre aquest dimecres envoltada de polèmica. El motiu? La detenció del seu presentador, Javier Roche, per un suposat delicte de violència de gènere . Com que pràcticament tota la temporada d'aquest espai ja ha estat enregistrada, la cadena en continua emetent els capítols. Aquest dimecres es va fer públic el segon, que tampoc ha deixat indiferent a ningú.El programa destapa casos de maltractament animal i treballa per denunciar-los. En aquesta segona entrega, Roche es va passejar per una granja propera a València plena d'animals en pèssimes condicions. Unes cries d'ovella esteses al terra, algunes mortes, van generar un enorme impacte en l'audiència. A les xarxes socials, les reaccions de rebuig i indignació es van anar succeïnt.Els missatges contra el propietari de la granja es van alternar, però, amb els que es dirigien directament al presentador i a les acusacions de violència de gènere que l'envolten. L'etiqueta oficial del programa es va convertir en trending topic perquè la xarxa va bullir, carregada de tuits contraris i favorables a Javier Roche, que abans de ser detingut per la policia s'havia convertit en un autèntic ídol dels animalistes.