01/01/1970

El govern espanyol no és capaç de dir encara com aturarà el referèndum de l'1 d'octubre si Puigdemont i Junqueras es mantenen ferms en la intenció de convocar-lo. Avui també són notícia les revetlles de Sant Joan, el sistema informàtic de l'agència tributària valenciana, el "Be Negre" i Zinédine Zidane