Un dels ingredients bàsics de la tradicional revetlla de Sant Joan a Catalunya és la coca. La preferida pels consumidors continua sent la clàssica de brioix amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons de full i la de pinyons farcida de crema. També tenen bona acceptació les coques amb diferents farciments, com el cabell d’àngel, tant de full com de brioix, i també les més originals, que cada vegada tenen més demanda, amb farciments variats, com la xocolata, la nata o les fruites naturals.Un equip des’ha desplaçat a la pastisseria La Crossandra, de Sant Julià de Vilatorta, per fer un reportatge fotogràfic de l’elaboració de les coques i, de passada, fer-ne una petita degustació. Per anar obrint boca, us passem la recepta d’una de les coques que ens han passat els pastissers. Per si algú s’atreveix...

Galeria de fotos (Adrià Costa)