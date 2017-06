Bona tarda, ha estat una avaria del panell, en el que s'han barrejat els missatges "Drogues + conducció = accident" i "Circuli per la dreta" — Trànsit (@transit) 21 de juny de 2017

I el rètol "Drogues per la dreta" de la Meridiana segur que no l'ha escrit ell? Deu formar part del dispositiu "Operació coca de Sant Joan" — Àngel Daniel ǀ׀*׀ǀ (@danieltorrelles) 21 de juny de 2017

la gent que va em cotxe es "da dretas"; cartell "drogues per la dreta"; la burgesia te droga gratis,i la resta? — Lo Fuentes (@arfues) 22 de juny de 2017

Els conductors que entraven ahir a primera hora de la tarda a Barcelona per la Meridiana van endur-se una gran sorpresa. Un dels panells que utilitza el Servei Català de Trànsit (SCT) per anunciar retencions o accidents mostrava el següent missatge: “Drogues per la dreta”.Un usuari de Twitter, en to irònic, va demanar explicacions per l'estranya indicació, que es va esborrar en breus minuts: “Si no em drogo, vaig per l'esquerra? Gràcies per avisar!”. El mateix SCT el va respondre, indicant que havia estat un error perquè s'havien barrejat els missatges: “drogues + conducció = accident” i “circuli per la dreta”.Tot i les excuses, l'incident ha donat peu a un munt de bromes a Twtiter. “Deu formar part del dispositiu Operació coca de Sant Joan”, deia un usuari. “Burgesia té droga gratis, i la resta?”, deia un altre. Alguns també culpaven de les drogues la gran retenció.