L'independentisme vol escenificar que el resultat del referèndum tindrà efectes pràctics per incentivar els "comuns" a implicar-se en la votació | El Govern aprovarà immediatament decrets llei per acabar d'aplicar la desconnexió, derogar lleis del PP i reconèixer nous drets | El PDECat, ERC i la CUP estan dividits per si cal separar la llei de referèndum i la llei de transitorietat o, fins i tot, per si cal ajornar la segona norma fins passat l'1 d'octubre