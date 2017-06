Cristiano Ronaldo pagará los 14,7 millones que debe a Hacienda como muestra de buena voluntad https://t.co/4p4gchCtAo pic.twitter.com/3KHpSuzIUc — RTVE (@rtve) 21 de juny de 2017

Pagar lo que debes no es 'buena voluntad' .. es pagar lo que debes. — Paul Giblin (@paulfromhull) 21 de juny de 2017

Una más de la "televisión pública" pagada con el dinero de todos; qué vergüenza — Iván Muñoz (@ivan_3cambio) 21 de juny de 2017

Dejad de hacer apología de los defraudadores. Que vergüenza de servicio público — Pau de Vílchez Morag (@lendema) 21 de juny de 2017

Un titular con una parte entrecomillada se entiende mejor:

"Como muestra de buena voluntad"



Vergüenza de @Cristiano y de titular de RTVE. — Jorge (@Jofe99) 21 de juny de 2017

El presumpte frau fiscal de Cristiano Ronaldo, a qui Hisenda investiga per haver evadit més de 14 milions d'euros, continua aixecant polseguera. Els darrers retrets se'ls ha emportat TVE per un titular que alguns usuaris han llegit com un intent de justificar l'actitud del futbolista. La televisió pública de l'Estat feia referència a l'estratègia de Ronaldo, que podria estar disposat a tornar els diners retornats com a atenuant previ a l'obertura de judici. El to del titular, però, no ha agradat a tothom."Cristiano Ronaldo pagarà els 14,7 milions d'euros que deu a Hisenda com a mostra de bona voluntat", es podia llegir al titular de la notícia. Molts internautes s'han mostrat indignat pel fet que TVE considerés que pagar els diners defraudats podia ser considerat una mostra de "bona voluntat". El periodista que signa la notícia probablement es referia a la voluntat de Ronaldo de presentar-se davant el jutge amb algun atenuant per exhibir, però les paraules escollides -i, sobretot, el fet de no haver utilitzat unes cometes- han generat una gran estupefacció a la xarxa.