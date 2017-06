The big love ❤️ A post shared by Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) on Jun 18, 2017 at 12:47pm PDT

Un banyador un pèl massa petit ha passat una mala passada a Cesc Fàbregas. El futbolista ha publicat a Instagram una fotografia a la platja amb la seva parella, Daniella Semaan. No és la primera vegada que l'exdavanter del Barça demostra a les xarxes que està molt enamorat, però mai abans s'havia fet tan explícit, a ulls d'alguns dels seus seguidors.El motiu? El sospitós "bony" que sobresurt clarament del banyador de Fàbregas. El fet que el futbolista estigui de perfil evidencia encara menys el volum de la corba. Tant, que una allau de comentaris no ha dubtat a deixar clar que allò és clarament una erecció. La imatge, acompanyada de la frase "Gran amor", ha generat multitud de reaccions."No passa res per tenir una erecció amb l'amor de la teva vida", assenyala un comentari, mentre que d'altres s'agafen al text que va adjunt a la foto per preguntar-se: "L'únic gran de la foto és l'amor?". Alguns usuaris opten per comentaris més subtils, com el que convida a buscar "el petit Fàbregas" a la foto. Sigui com sigui, queda clar que el banyador hauria pogut ser un parell de talles més gran.