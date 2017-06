Amazon permetrà als seus usuaris premium emprovar-se la roba abans de comprar-la a través de la plataforma. La companyia ampliarà el servei Wardrobe de moda a Internet amb un nou sistema que combinarà la compra analògica i la digital: la marca enviarà la roba que els usuaris es vulguin adquirir entre una setmana i quinze dies a casa seva perquè se l'emprovin i decideixin si se la queden o no.



Els clients premium podran escollir entre tres i 15 peces de roba del catàleg digital d'Amazon, que n'exposa més d'un milió. La companyia els portarà la selecció a casa i els deixarà fins a dues setmanes perquè se la puguin emprovar. No hauran de fer cap pagament fins que no decideixin, quinze dies després, quina roba es queden. La podran pagar directament al responsable d'Amazon que els vingui a recollir les peces a casa.



I no només no tindrà cap cost, sinó que encara podrà obrir-los les portes a alguns descomptes. Per exemple: en el cas que comprin tres o quatre peces, tindran una rebaixa en el preu final d'un 10% i, si se'n queden cinc o més, el descompte arribarà fins al 20%. Amazon ho ha comunicat aquest dimarts en un comunicat remès a mitjans especialitzats.