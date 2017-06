L'humorista Moi Camacho està revolucionant la xarxa amb un vídeo on es pregunta: "on són els meus 60.000 milions?" i ja s'ha convertit en tot un fenomen. Tant és així que ha aconseguit més de 60.000 reproduccions a Facebook i més d'1,7 milions de reproduccions en poc més de 24 hores.El vídeo sorgeix de l'impacte que va tenir la notícia que l'Estat donava per perduts 60.000 milions del rescat bancari. Així, calcula que només en recuperarà uns 16.337 milions d'euros de les ajudes concedides a les catorze entitats que han rebut suport, la qual cosa suposa un 21,4% del total rebut, que ascendeix a 76.410 milions d'euros.Així, Camacho exposa com pagant totes les lletres d'un únic pis n'acaba pagant dos: el seu i el del banc. O, la indignant diferència entre si a tu et van malament les coses i et fan fora del pis o si les coses van malament als bancs, que llavors serem nosaltres els qui els haurem de salvar amb els nostres impostos.