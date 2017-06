Dues turistes asiàtiques a Sevilla amb un domini del rem molt qüestionable. Aquests són els protagonistes de l'últim vídeo viral de moda a Europa. Està gravat a la plaça d'Espanya de Sevilla, que està envoltada per un canal on és possible navegar-hi llogant unes petites barques. Les turistes devien voler gaudir d'un passeig per l'aigua, però no van acabar de sortir-se'n a l'hora de dominar els rems i van acabar encallades a escassos deu metres del moll.L'hilarant vídeo ha estat gravat per un youtuber alemany que no té cap compassió a l'hora de mofar-se de les joves. El títol de les imatges ja ho diu tot: "Dues noies en una barca. Són gent estúpida. Intenteu no riure!". La veritat, però, és que resulta complicat no fer-ho. A les turistes se les veu preocupades: es miren, parlen per decidir com actuar, debaten... Però només aconsegueixen que la barca es mogui sense sentit d'una banda a l'altra sense avançar ni un sol metre.