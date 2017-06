Prendre el sol és bo per la salut, però també pot tenir algunes conseqüències si l'exposició a la llum solar s'allarga en excés. L'experta Natalia Ageitos les resumeix en un article per a un dels blocs del diari El Mundo . Destaca, per exemple, que pot comportar un envelliment prematur de la pell perquè la radiació dels raig UVA té un impacte directe en la capa subcutània i altera l'estructura de les fibres de col·làgen. Així, la pell perd elasticitat, s'arruga i es torna aspra.L'excés d'exposició també pot provocar altres patologies més conegudes, com ara cremades i insolacions, però hi ha alguns efectes més sorprenents, segons Ageitos. Prendre massa el sol afecta la circulació sanguínia: les venes es dilaten i la sang no circula amb tanta fluïdesa com caldria. I una altra conseqüència sorprenent passa per la vista: és important posar-se ulleres de sol, sobretot als capvespres i a primera hora del matí, perquè és quan el sol està baix i, tot i no molestar-nos, impacte directament a la còrnia i la inflama, provocant cataractes, a la llarga.En resum, prendre el sol és bo, però -com tot a la vida- cal fer-ho amb moderació. Evitar l'exposició a les hores de més calor i en què els raig UVA són més intensos (entre les 12 del migdia i les quatre de la tarda), i protegir-se amb cremes solar i ulleres de sol, són solucions pràctiques per gaudir-ne sense posar en risc la salut.