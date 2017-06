Thank you @faye.woods for giving me some dreamy sherbet hair 🍬 👩🏼 #nofilter 💜💙 A post shared by @normancook on Jun 15, 2017 at 6:35pm PDT

L'actriu Kaley Cuoco, coneguda pel paper de Penny a la popular sèrie d'humor The Big Bang Theory, ha sorprès Instagram amb una fotografia del seu nou look. L'alter ego de Penny ha optat per un canvi d'imatge radical: ha abandonat el color ros dels seus cabells que tan fascinava els seus seguidors i s'ha tenyit de gris. El missatge que acompanyava la foto deixava clar que no té cap dubte de l'èxit de l'aposta: "Gràcies per donar-me uns cabells de somni".La sorprenent aposta de Cuoco ha generat multitud de reaccions a les xarxes socials. La imatge ja acumula gairebé 124.000 m'agrada i milers de comentaris. La majoria dels seus fans aplaudeixen el canvi de look de l'actriu i alguns fins i tot s'han atrevit a pronosticar la reacció d'en Sheldon Cooper, el particular company de pis de la Penny a la sèrie The Big Bang Theory. "No puc esperar a veure la reacció d'en Sheldon", escrivien alguns dels usuaris en to de broma.