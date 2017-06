L'empresa productora d'ous frescos de Mercadona, Huevos Guillén, treballarà a partir de 2025 només amb gallines que no estiguin tancades en gàbia. D'aquesta manera, tots els ous de la marca blanca de la cadena de supermercats, Hacendado, estaran criats en corrals de gallines alliberades. Mercadona ho ha comunicat als mitjans a través d'una nota en què reafirma el seu compromís "amb la fi de la venda d'ous provinents de gàbies".



De fet, Huevos Guillén va començar fa cinc anys el projecte de conversió progressiva de les seves granges per la "creixent sensibilitat social en relació al benestar animal". Ara el que ha fixat és la data per donar per acabada aquesta transició: serà l'any 2025. A partir de llavors, tots els ous Hacendado seran criats per gallines no tancades en gàbies.



Mercadona es converteix així en la primera cadena de supermercats amb implementació a tot l'Estat que fa una aposta d'aquestes característiques. El proveïdor de la marca Hacendado haurà de desembutxacar 60 milions d'euros. L'objectiu? Instal·lar a les seves granges noves naus de gallines criades en condicions ecològiques.