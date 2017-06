We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm — kk (@goatinho_) 18 de juny de 2017

Al parecer hay preocupación por el niño que se baña en su balcón con una piscina improvisada.



Vamos a calcular el peso soportado. pic.twitter.com/GaWFSZkQQb — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

Primero las hipótesis:

1.- Cada bloque de la barandilla ocupa 1m cuadrado.

2.- Excepto el lateral que es algo + largo y hace esquina pic.twitter.com/g46RH51l3r — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

Asumiremos que la planta es rectangular obviando la esquina.



El lateral será de 2m y el largo de unos 5'2m, para compensar.



5'2x2=10,4m^2 pic.twitter.com/LLBy9Yoen1 — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

Más hipótesis:

3.- El niño es un ser humano estándar de 11 años al que no dejan pasar en Port Aventura: 1,30m pic.twitter.com/gFzhYiaac2 — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

Vale, bien visto: vamos a dejarlo en 1,5m de ancho.



5'2x1'5=7.8m^2



Rectificar es de sabios.https://t.co/TREwrVWkiW — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

Otra hipótesis:

4.- El agua empieza a cubrir al niño un poco por debajo del codo: el ombligo. Por lo tanto vemos 5/8 del niño, unos 50cm. pic.twitter.com/HSwGZkT7yO — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

... Es decir, que el agua cubre



1.3-50=0.8m.



Sigamos, que ya casi lo tenemos. pic.twitter.com/f9OmYidu7L — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

El volumen del agua de ese balcón será:



7'8x0'8=6'24m^3



Teniendo en cuenta que 1m^3 son 1000 litros de agua... pic.twitter.com/ZNZCtMrOxE — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

SON 6240 LITROS QUE SON 6240 KILOS QUE SON 6'24 TONELADAS!!!!!1



VAN A MORIR TODOOOOSSS AAAaaaAAAAAH CORREEEEEDDD!!! pic.twitter.com/Yz4QZ7mMI4 — Rafa Laguna (@RafaLagoon) 19 de juny de 2017

La foto d'un nen amb una piscina al balcó, refrescant-se de la calor, ha donat peu a un intens debat a Twitter. La imatge la va penjar diumenge l'usuari @goatinho i ja s'ha fet viral, amb gairebé 30.000 retiuts i més de 40.000 “m'agrades”. Al tuit, hi afegeix el text: “Nosaltres estem vivint el 2017 i aquest nen ja està al 3017”.La piscina esta feta amb unes lones de plàstic enganxades a la barana i a la finestra, la qual cosa permet omplir-la d'aigua. És desconeix el lloc on es va prendre la foto i si és actual o no.En tot cas, la instantània ha provocat la curiositat dels internautes, que no tenen massa clar si la piscina és segura. Entre bromes, la xarxa recopila preguntes com: “El balcó aguantarà el pes de l'aigua?” o “és segur que un nen nedi aquí?”.Les respostes no són senzilles i tampoc fiables. Des d'un punt de vista matemàtic és difícil de calcular-ho, ja que es desconeixen dades com la quantitat d'aigua que hi ha a la piscina o la resistència de l'edifici.Cap problema, els internautes s'han “llençat a la piscina” i han fet els seus propis càlculs. Un dels més actius ha estat Rafa Laguna, que ha publicat una tirallonga de tuits amb les seves previsions (podeu llegir a sota, clicant a sobre el tuit).Des d'una perspectiva més seriosa, l'arquitecte Pedro Morcillo explica que la instal·lació no és segura. Ho argumenta així, en declaracions a El País : “En un edifici nou residencial, els balcons han d'aguantar una càrrega de 200 quilos per metre quadrat. Però un metre cúbic d'aigua ja pesa 1.000 quilos. Això significa que en una piscina d'un metro hi ha una càrrega cinc vegades major que la projectada”.Però hi ha un altre perill, segons l'arquitecte: “També pot caure la barana per la pressió horitzontal de l'aigua, ja que no està preparada per aguantar 80 centímetres d'aigua”.