José Antonio Canales Rivera no estan passant la seva millor època. Cada cop més allunyat de les places de braus i dels seus cosins Francisco i Cayetano, el torero també té problemes econòmics. El passat mes de novembre ja va protagonitzar una picabaralla amb un càmera de televisió. Ara ha tornat a ser el protagonista d'un altre incident violent.El torero ha denunciat que va patir una agressió per part d'un grup d'antitaurins en un restaurant a Zahara de los Atúnes (Cádiz). Els fets van succeir la nit del 20 de maig, quan Canales va anar a sopar a un establiment de la localitat, després d'assistir a la comunió de la seva filla.Al restaurant va coincidir amb un grup, format per tres noies i dos nois, d'antitaurins que, només veure'l, van començar a fer comentaris titllant-lo d'”assassí”. Abans de sortir de l'establiment es van acostar a la taula per dedicar-li més insults. "Em van dir que era un fill de puta, un criminal, un assassí de merda", ha declarat el torero a lainformación.com . El pitjor, però, va passar a fora.La companya de Canales va patir un atac d'ansietat i va decidir sortir del local per prendre l'aire. Allà es va tornar a trobar per sorpresa amb el grup i, segons el torero, li van començar a estirar el cabell. Canales va sortir i, abans de que pogués reaccionar, li van clavar un cop de puny a l'ull, la qual cosa li va provocar un vessament ocular, segons la seva versió. Llavors va començar una cruenta baralla i el torero va rebre una pallisa, amb cops al pòmul, el genoll i el maluc. "A veure si tens collons de fer-me a mi el que fas a un toro", li van dir.Després d'anar a l'hospital, Canales va posar la denúncia a la comissaria de Barbate. El succés està sent investigat i encara no es coneix la identitat dels agressors.