Fer broma a les xarxes socials és un recurs que cada vegada utilitzen més els cossos policials per millorar la seva imatge pública. L'estratègia, però, no sempre els surt tan bé com voldrien. El darrer vídeo de la Policia Municipal de Madrid és un clar exemple de com fer el ridícul amb vídeos que pretenen ser divertits.El departament de comunicació del cos ha intentat sumar-se a la moda del Running Man Challenge amb un muntatge en què dos dels seus agents són els protagonistes. L'objectiu del clip és mostrar infraccions habituals per prevenir-les i conscienciar la societat de la importància de no cometre-les.L'Associació de Policia Municipal Unificada, un dels sindicats del cos, ja ha denunciat la "qualitat del vídeo", que considera "poc adequat" perquè no creu que doni "gaire bona imatge" de la seva feina. De moment, però, la policia madrilenya no ha mostrat cap predisposició a retirar el clip, que tot just acaba de començar a circular per la xarxa.