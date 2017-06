Els jugadors del Barça són uns apassionats del futbol... i del reggeaton. Almenys aquesta és la conclusió que es desprèn de la llista que ha fet pública el Barça aquest dilluns . Recull els gustos musicals dels jugadors del primer equip i, sens dubte, els artistes que més triomfen són els de reggeaton. Ara bé, no tota la música que s'injecten a la oïda els futbolistes abans del partit sempre és d'aquest estil. N'hi ha que opten per artistes més consolidats o, fins i tot, de culte, com ara Michael Jackson, els Rolling Stones o Coldplay.Tot i les comptades excepcions, els ritmes estiuencs triomfen entre els jugadors del Barça. Antonio Orozco, Shakira, Carlos Vives o Maluma són alguns dels cantants que arrasen al vestuari del Camp Nou. Alguns futbolistes, però, sorprenen amb les seves eleccions musicals. Mascherano, per exemple, opta per un repartori que barreja algunes cançons amoroses de Joaquín Sabina amb clàssics d'artistes com Camarón de la Isla. La combinació, com en el futbol, acaba sent la clau.