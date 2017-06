Obrir la porta com ho fan els holandesos pot salvar la vida de molts ciclistes. El motiu? És un gest que impulsa el conductor a mirar enrere abans d'accionar la palanca per sortir del cotxe i, per tant, l'ajuda a comprovar si en aquell moment està venint algun ciclista. D'aquesta manera s'eviten accidents que, en alguns casos tràgics, poden arribar a ser letals.El gest s'ha batejat com a Dutch Reach i és molt senzill: proposa realitzar d'obrir la porta amb la mà contrària a la que tenim més a prop de la palanca. És a dir: si la porta ens queda a l'esquerra, obrir-la amb la mà dreta. D'aquesta manera, la persona gairebé es força a girar el cap enrere per saber si ve algú i superar l'angle mort que queda fora de l'abast del retrovisor.A Holanda aquest sistema és vigent des de fa anys perquè la presència de bicicletes a les grans ciutats, com ara Amsterdam, està molt estesa. A l'Estat, però, l'augment dels passatgers que opta per moure's en bici està augmentat la sinistralitat i obliga a trobar noves solucions tan bàsiques com aquesta per evitar accidents. Un 70% dels sinistres que es registren cada any a Espanya són entre ciclistes i algun altre vehicle. El Dutch Reach pot ajudar a prevenir-ne uns quants, sobretot a la ciutat.