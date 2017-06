Video dedicado a los que creen que pasarse la salida de la autovía es el fin del mundo

(Increíble pero sobrevivió)https://t.co/uX09D9AOk1 … pic.twitter.com/ruqYwjiC1y — Guardia Civil (@guardiacivil) 18 de juny de 2017

Un conductor circula per un dels tres carrils d'una autovia belga entre les ciutat de Gent i Bruges. De sobte, s'adona que s'està a punt de saltar la sortida que vol agafar i duu a terme una imprudència passant del carril de més a l'esquerra i fins a la sortida. Allà, hi ha un camió parat amb el qual acaba xocant violentament. Mentre això succeeix, el camió que porta la càmera incorporada l'envesteix per darrere. L'home, tot i la duresa de les imatges i segons ha informat el cos, va salvar la vida després de ser traslladat a l'hospital en estat crític.Aquestes dures imatges han estat publicades per la Guàrdia Civil al seu compte de Twitter per alertar "aquells que creuen que passar-se la sortida de l'autovia és la fi del món". No és un vídeo amb imatges que hagin tingut lloc a l'Estat ni darrerament, sinó que és un Youtube publicat el 2014 i que van recuperar aquest diumenge per conscienciar, una vegada, que cal anar amb prudència i no fer imprudències al volant.