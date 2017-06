La mort del torero basc Iván Fandiño a França aquest cap de setmana ha generat multitud de reaccions a les xarxes socials. La controvèrsia que generen els espectacles taurins ha despertat mostres de rebuig a la feina de Fandiño i no tots els tuitaires l'han recordat amb respecte. El popular presentador Frank Cuesta ha intentat unir les reaccions dels que admiraven el torero i dels que el repudiaven pel maltracte animal que representa la festa taurina.En un post al seu Facebook personal, Cuesta assegura que els espectacles de toros són "tortura i mort", i subratlla que, en "un país que diu ser civilitzat, s'hauria de prohibir qualsevol acte públic en el qual es tortura un animal". Tanmateix, el presentador també afegeix "les seves condolences" a la família del torero mort. El seu post ha estat contestat a base de comentaris per molts altres usuaris que aplaudeixen el to "respectuós però també contundent" de les paraules de Cuesta.