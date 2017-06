La notícia no ha passat desapercebuda als seus seguidors més acèrrims, que ja han iniciat una campanya a change.org per tal de demanar que es perdoni el deute al jugador madridista. La iniciativa pretén recollir 500 signatures i llavors enviar la carta al govern espanyol. De moment, ja n'hi ha més de 300.La campanya només té dues frases. La primera, encapçala la missiva: "Perdonar deute a Cristiano i que es quedi al Reial Madrid CF". La segona, el contingut del text: "Volem que Cristiano es quedi, els diners ens donen igual".Fa uns dies, la Secció de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid presentava una denúncia davant el Jutjat d'Instrucció Degà de Pozuelo de Alarcón contra el madridista per quatre delictes contra la Hisenda Pública comesos entre els anys 2011 i 2014 i que suposen un frau tributari de 14,7 milions d'euros.Per tot això, el portuguès estaria pensant d'abandonar el club blanc després del període de vacances que li correspon després de disputar la Copa Confederacions amb Portugal, que tindrà lloc del 17 de juny al 2 de juliol a Rússia.Cristiano va arribar al Reial Madrid el juny del 2009, convertint-se, en aquell moment, en el fitxatge més car de la història del futbol. En els seus vuit anys com a madridista ha conquerit dues Lligues, tres Lligues de Campions, dues Copes del Rei i dos Mundials de Clubs, entre d'altres títols.