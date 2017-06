COMUNICADO: pedimos disculpas a todos nuestros seguidores y a @leomessi . #EstasLocoLionel #DisculpanosLionel #Messi #LionelMessi #juezcentral Una publicación compartida de Juez Central (@juezcentral) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 8:06 PDT

Leo Messi, Luis Suárez i Cesc Fàbregas han passat junts les vacances a Eivissa, acompanyats de les seves respectives parelles. L'esdeveniment ha donat per molt, sobretot a les xarxes socials.Un exemple, la fotografia d'una presumpta factura d'un conegut restaurant de l'illa que s'atribuïa a Messi i que va córrer com la pólvora per Twitter i Instagram. La factura pujava 37.000 euros i mostrava una llista molt llarga on hi havia tota classe de luxes com llamàntols, fruites vip, caviar i... 41 botelles de Don Perignon!El mateix Messi va desmentir la notícia a Instagram, en un to irònic: “Ja, ja, ja. Qué manera de hablar al pedo. Lo más lindo es que la gente se lo cree”.El portal que va publicar la notícia va esborrar-la i va demanar disculpes. Les podeu llegir a sota.