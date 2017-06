de dòlars en instal·lacions de ciclisme en l'última dècada. Compta amb 16 nous ponts per a bicicletes i vianants construïts o en construcció.

Les ciutats cada cop s’estan adaptant cada cop més a la bicicleta. En els darrers anys s’han creat nombrosos espais per facilitar la circulació dels ciclistes, un col·lectiu que ha anat guanyant pes en els darrers anys. Amb l'Índex de Ciutats Amigues de bicicletes Copenhagenize 2017 s’han classificat 136 ciutats globals i identificat el top 20, utilitzant 14 paràmetres. Els denominadors comuns entre aquestes ciutats són clars: la realització del potencial de la bicicleta com a transport, la inversió en infraestructura, i un desig de fer millor les ciutats.La capital danesa segueix desenvolupant-se com una ciutat amiga de la bicicleta. S'ha invertit 150 milionsUna de les ciutats més petites en aquesta llista, la ciutat holandesa té tendència a mantenir els seus nivells de bicicleta. Els carrers de bicicletes són comuns en moltes ciutats holandeses, però Utrecht compta amb el més llarg del país, de 3,7 milles.Amsterdam té plans d'urbanisme i impressionants projectes de desenvolupament per la bicicleta, però encara estan en tràmit. S’han millorat les infraestructures darrere de l'estació central igual que les connexions com el que es Rijksmuseum.Com Utrecht i Amsterdam, el principal desafiament d'Estrasburg s'està assentant en els dissenys d'infraestructura uniformes a tota la ciutat. La ciutat ha estat per davant de la corba durant dècades, però ha evolucionat de forma fragmentada, usant una varietat de solucions. Millorar la seva infraestructura per ser intuïtiva i uniforme serà el complement perfecte per als seus plans d'urbanisme de la bicicleta d'una altra manera imaginatiu.​Malmö té un enfocament fort per la bicicleta, però necessita actualitzar la seva infraestructura.La ciutat ha de millorar la cohesió de la seva infraestructura i completant la xarxa. calmar el trànsit i tornar a assignar espai dels cotxes a les bicicletes.Anvers té el potencial d'arribar a una quota del 25% o més, i fins i tot per arribar als nivells de bicicleta de les tres principals ciutats en aquest índex. Infraestructures uniformes i una reducció dràstica del trànsit d'automòbils són els camins a seguir.Ljubljana està preparada per a un canvi. Tots els elements estan al seu lloc. No hi ha cap raó per què la ciutat no pugui trencar una quota del 20% en tan sols uns pocs anys. Gran part de la seva infraestructura segueix guies de bones pràctiques, la qual cosa fa que sigui més fàcil construir-ne més. Però els cotxes encara ocupen molt espai en la política de transport de la ciutat.Tòquio ha de deixar de mirar a Amèrica a la recerca d'inspiració en planificació de carreteres i necessita mirar a Europa. Pistes per a bicicletes separades en els carrers ocupats transformarien la ciutat cap a millor.L'estranya barreja de dissenys d'infraestructura per a bicicletes resultants d'anys de planificadors que tracten d'esprémer les bicicletes en un paradigma centrat en el cotxe s'han de fer uniformes. Amb l'auge de la bicicleta de càrrega, la ciutat necessita planificar en conseqüència des del principi.Tot i els plans positius que surten de l'Ajuntament, Barcelona encara vacil·la quan es tracta de restringir el trànsit d'automòbils i fer incursions serioses per al ciclisme. Els ciclistes encara han de prendre desviaments per anar per la ciutat. És hora d'adoptar les millors guies de pràctica i ampliar la xarxa per tal de veure un augment exponencial en el tràfic de bicicletes.Idees brillants estan veient la llum a Viena, però la ciutat necessita infraestructures. Els polítics estan disposats a parlar en tot tipus de conferències, però el fet és que la quota modal de la ciutat no està augmentant ràpidament.Igual que a Berlín, Barcelona i Oslo, hi ha una forta voluntat política a París per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. És difícil veure la ciutat complint el seu 15% de participació en bicicleta modal el 2020 o de fer complir la promesa de l'alcaldessa Anne Hidalgo de ser la millor ciutat amb bicicleta al planeta per d’aquí quatre anys.Sevilla es va convertir en pionera mundial en la promoció de forma ràpida i eficient de la bicicleta com a transport i ara està a punt per reprendre la seva campanya. El nou govern municipal aposta per la bicicleta positiva i amb ganes de recuperar el temps perdut.Munic torna a l'esglaó més alt després d'abandonar-lo el 2015, impressionant amb els seus esforços per millorar la vida de la ciutat usant la bicicleta. La ciutat té una quota modal superior a Berlín i Hamburg i major xarxa de zones de velocitat.La ciutat francesa té un pla d'inversió de 56 milions de dòlars per obtenir la quota modal de la bicicleta a 12 per cent en 2030.És una de les ciutats que aposta més per la bicicleta a Alemanya, i molts dels barris residencials que donen la impressió d'estar a Amsterdam o Copenhaguen. No obstant, ha uniformar i millorar la seva infraestructura si vol millorar els nivells de ciclisme a la ciutat.Hèlsinki va entrar al Top 20 en 2011, i després va surar per sota de la superfície fins a aquest any. La ciutat ha estat per davant de la corba des de fa molts anys i ha tingut unes infraestructures per a bicicletes que moltes altres ciutats no tenien.El centre de la ciutat es tancarà als vehicles privats per a l'any 2019, l'aparcament està sent retirat en nombres impressionants, i està s’estan instal·lant noves infraestructures, incloent un carrer de la bicicleta. La ciutat ha fet les seves pròpies normes.La ciutat està millorant el sistema bidireccional antiquat i planifica una xarxa intel·ligent. El polític Marc-André Gadoury ho està liderant amb un projecte d'infraestructura amb millors pistes per a bicicletes.