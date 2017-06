Pisando fuerte en #GranCanariaSFW 😊💪🏼 Muy feliz de haber podido desfilar en la mejor pasarela de baño del mundo!! ❤️👙 @grancanariamc ojalá el año que viene me dejéis repetir!!😜 A post shared by cristipedroche (@cristipedroche) on Jun 18, 2017 at 2:24am PDT

La popular presentadora Cristina Pedroche ha canviat d'ofici per un dia. La jove madrilenya s'ha posat damunt la passarel·la per cloure la fira, un esdeveniment que aquest any fa 20 anys que se celebra.Pedroche ha desfilat amb un banyador acolorit amb tons verdosos, vermells i liles que acompanyava amb braçalets i un collar de plomes, un conjunt poc pràctic per anar a la platja però que li ha servit a Pedroche per captar de nou l'atenció dels internautes.La fotografia l'ha penjat a Instagram i ha tingut més de 44.000 likes. A l'acabar la desfilada, la presentadora ha assegurat haver-se posat una mica nerviosa, si be ha admès que li ha agradat l'experiència, que se i ha fet curta.