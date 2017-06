La lluitadora brasilera d'arts marcials Bethe Correia ha quedat en evidència aquesta setmana en un combat que l'enfrontava contra Holly Holm. Correia ha iniciat la lluita amb un posat xulesc i desafiant cap a la seva contrincant, a qui provocava amb les mans.Holm, impassible, ha aprofitat l'ocasió per engaltar-li una puntada de peu a la cara que ha tombat Correia, que des del terra ha rebut el KO definitiu amb un revés de Holm, que ha hagut de ser apartada per l'àrbitre, que l'ha donat com a vencedora.