Roche

hauria

amenaçat la seva

exparella

i

el delicte

que se li

imputaria

seria

per maltractaments.

Fonts

policials

asseguren

que l'home

es va presentar

a casa

de la seva exparella

i va començar a

amenaçar-la

i

a

insultar-la.

Asseguren

fins i tot que

"va arribar

a destrossar

el pis

"

de la dona.

Sobre

Javier

Roche

no

pesava

cap ordre

d'allunyament.



Les mateixes fonts asseguren que Javier Roche hauria pujat a internet una sèrie de vídeos de contingut pornogràfic amb la seva exparella , sense el consentiment d'ella. Les autoritats ja han fet els requeriments necessaris perquè els enregistraments siguin retirades d'Internet.

El nuevo yonqui - producto fichado por @cuatro ,para su pan y circo ,fue detenido anoche en Cornellá por violencia hacia su pareja.Q SE SEPA pic.twitter.com/yRYIv5cejK — HONOR Y GLORIA🇪🇸⚔️ (@Yo_soy_TIZONA) 16 de juny de 2017

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres a Cornellà de Llobregat, Javier Roche, el presentador i activista a favor dels animals, acusat d'un delicte de violència masclista. Així ho han confirmat aquest dissabte font policials. Pel que sembla, hauria amenaçat la seva exparella, segons ha avançat La Vanguardia. Roche, conegut també com "El rei chatarrero", estrenava precisament aquesta setmana un programa a Cuatro on es veia com lluitava a favor dels drets dels animals. El programa, titulat “A cara de perro”, mostrava Roche compassiu amb els gossos i amb altres mascotes i dur amb aquells que vulneraven les seves condicions de vida o els maltractaven.