L'actor Isaac Hempstead Wright, que interpreta Ben Stark a la sèrie Joc de Trons, ha encès la xarxa en revelar un dels secrets més ben guardats de la mítica producció de HBO: el nom real de Jon Snow. En una entrevista a Empire , assegura que el nom real és Jaehaerys Targaryen Stark.El nom li ve donat perquè Jon Snow no és fill de Ned Stark, com es feia creure al llarg de tota la sèrie. Al final de la sisena temporada, però, es revelava que era fill, en realitat, de la germana de Ned, Lyana Stark, així com del germà gran de Daenerys Targaryen (Khaleesi), Rhaegar. Per tant, Jon i Khaleesi són cosins, un fet que xoca amb els esdeveniments que s'han avançat de la nova entrega, en què se'ls veuria en actitud més que amistosa.La nova temporada arribarà a les pantalles catalanes el proper 16 de juliol.