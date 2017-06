Hi ha tres tipus d'aliments que són contraproduents si volem gaudir d'una bona salut. O com a mínim si volem tenir una digestió correcta i una vida de qualitat.



El primer d'ells és la rebosteria industrial. Els greixos saturats, els olis de palma i coco en excés són dolents per a la nostra salut. En el seu lloc, aconsella els iogurts, donat que milloren la diversitat de la flora intestinal.



El segon són els gelats. Sí, els gelats. Però els industrials. Així que tranquils si mengeu de gelateria i de con. Els industrials, per donar-los textura se'ls afegeixen greixos artificials.



El tercer aliment són els edulcorants artificials. Concretament, prendre dosis contínues d'aspartam pot modificar la composició de la flora, reduir la microflora i augmentar el pH fecal.