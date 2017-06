Despertar-se pel matí a vegades no és massa agradable, sobretot quan s'ha tingut una nit moguda o no s'ha pogut dormir bé per culpa de la calor. Per començar millor el dia, però, es poden fer aquests deu consells.



1. No dormir amb el mòbil a l'habitació: segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), pot tenir efectes en el nostre son, fet pel qual no descansarem bé.



2. No consultar el mail fins una hora després de llevar-nos: provoca estrès innecessari des de primera hora.



3. Medita: cinc minuts seran suficients per començar el dia amb una perspectiva diferent.



4. Beu aigua: serveix per eliminar les toxines del cos.



5. Esmorza sa: fruita i sucs són una bona manera d'iniciar el dia.



6. Escriu coses per les quals estàs agraït: això t'ajudarà a ser més honest amb tu mateix.



7. Treu el cap per la finestra i respira profundament: després de dormir durant unes 8 hores el cos rebrà una injecció d'energia.



8. Fes exercici: no cal córrer una marató, amb quatre exercicis bàsics serà suficient.



9. Autoafírma't davant del mirall: digues frases motivadores que t'animin.



10. Visualitza el matí: això et farà prendre millors decisions.