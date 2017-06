De los creadores de #NoMeRobesFotos y #NoMeDigasCómoManejarMisRedes llega a sus pantallas... #DejadEnPazAMiFamilia . Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me entristece tener que pedirlo. Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 6:52 PDT

L'humorista, presentadora i col·laboradora de televisió Ana Morgade ha publicat al seu compte d'Instagram un missatge que no fa gens de gràcia, més aviat és de socors. Concretament, el missatge serveix per denunciar l'assetjament que assegura que està patint la seva família."Ningú no té la culpa que jo em dediqui al que em dedico, no consento que se'ls assetgi, que se'ls doni el conyàs o se'ls molesti", ha afegit l'actriu en el seu missatge. Tot plegat, acompanyat d'una fotografia d'un paper on, escrit a mà, s'hi llegeix "Deixeu la meva família en pau!".