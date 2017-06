L'estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio s'ha vist obligat a retornar un premi Òscar. Però no el seu, sinó el que va guanyar l'actor Marlon Brando, tot plegat en el marc d'una investigació judicial.Així, DiCaprio segueix col·laborant amb la Justícia dels Estats Units amb la presumpta desviació de fons procedents de Malàisia en què està involucrada Xarxa Red Granite Pictures, la productora de la pel·lícula El llop de Wall Street que l'actor va protagonitzar l'any 2013. Per aquest motiu, l'actor ja ha lliurat l'Oscar de Marlon Brando als investigadors nord-americans i també haurà de tornar dos quadres de Picasso i Basquiat, a banda d'una valorada fotografia de Diane Arbus, que suposadament la productora va comprar amb diners blanquejats de Malàisia i se'ls va regalar."DiCaprio ja ha iniciat el tràmit per a la devolució d'aquests articles que va rebre i va acceptar amb el propòsit d'incloure'ls en la subhasta benèfica que realitza la seva fundació mediambiental", asseguren els representants de l'actor en un comunicat. "També ha retornat l'Oscar originalment guanyat per Marlon Brando que li va ser lliurat a DiCaprio com a regal de Xarxa Red Granite Pictures per agrair-li el seu treball a El llop de Wall Street", han afegit.