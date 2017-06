Bronca en el Congreso tras una referencia de Hernando a la relación de Iglesias y Montero. “Me refería a la relación política” dice Hernando pic.twitter.com/AbhOAqe9kw — Europa Press (@europapress) June 14, 2017

Lamentablemente no podréis leer este texto porque la dirección de EL PAÍS ha decidido que no es oportuno.. después de haberlo publicado. https://t.co/1JYQAltWDZ — Octavio Salazar (@salazar_octavio) June 16, 2017

El debat de la moció de censura d'Units Podem al president Mariano Rajoy ha acabat aquest dimecres amb polèmica al Congrés. En la seva última intervenció, el portaveu popular Rafael Hernando ha fet referència a la "relació" entre el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la seva portaveu a la cambra baixa espanyola, Irene Montero.El diari El País ha retirat aquest divendres un article d'opinió que carregava contra el masclisme que el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va exhibir durant el debat de la moció de censura fent referència a la "relació" entre els dos dirigents de Podem, Pablo Iglesias i Irene Montero "Menys insults, menys demagògia, menys rebequeries, menys numerets i més feina", anava dient Hernando mentre assegurava que, a parer seu, Rajoy es va imposar a Iglesias i Montero durant la primera sessió de la moció. "I aquí em quedo perquè hi ha qui diu que va estar millor la senyora Montero a vostè. Però aquí em quedo perquè si no, no sé què vaig a provocar en aquesta relació ", va acabar afirmant. Les declaracions van indignar els diputats de Podem.El catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Còrdoba, Octavio Salazar, va criticar les paraules d'Hernando en un article titulat "Rafael Hernando: l'home que no hauríem de ser". Posteriorment, la direcció del rotatiu espanyol va decidir que l'article "no és oportú", segons ha detallat el seu autor a través del seu compte de Twitter.L'article, finalment, va tornar a ser publicat més tard per Eldiario.es