La piulada, ara ja esborrada, d'Irene Moreno. Foto: Twitter

A ver, es que en el PP están acostumbrados a ver en las facturas "escort" y "escolta" como conceptos por separado, y claro, se lían. pic.twitter.com/GmaTJHL2GH — NuevasDegeneraciones (@nn_dgg) 14 de juny de 2017

Una diputada del PP a la Comunitat de Madrid es va ficar de peus a la galleda aquest dijous. En una piulada al seu compte de Twitter, va acusar l'Ajuntament de Madrid d'haver-se gastat més de 10.000 euros en prostitutes en el marc dels premis de Bollywood que organitza el consistori. Per justificar la seva denúncia, al tuit hi adjuntava una fotografia de la factura.Irene Moreno -així es diu la diputada- creia que la imatge donaria validesa a la seva acusació, però la va acabar deixant en evidència. El motiu? Ella es pensava que el terme "escort" -la factura estava en anglès- es referia a una prostituta, quan en realitat designava el servei de seguretat per a les estrelles que visitaven el certamen.Diversos usuaris es van encarregar de fer-li saber l'error i no es van estalviar els acudits i les mofes dirigits cap a la diputada popular.