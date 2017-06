Les notícies sobre ciclistes morts s’han succeït en els darrers mesos. Els morts sobre l’asfalt envestits per cotxes ha tornat a fer saltar a l’arena pública el debat de la convivència entre bicicletes i cotxes.



D’aquesta qüestió tracta un vídeo a Facebook que s'ha convertit en viral en els darrers dies amb més de 1,9 milions de visualitzacions. La gravació mostra a un grup de ciclistes circulant per una carretera secundària, ocupant pràcticament tot el carril.



"D'on trec el metre i mig per avançar-los?", Es pregunta l’autor del vídeo, qui fa referència a l'obligació que tenen els conductors de mantenir la distància de metre i mig per avançar un ciclista o un grup de ciclistes. "Per sort, ni tots els ciclistes som com aquests, ni tots els conductors com els que surten a les notícies", comenta un dels usuaris que ha vist el vídeo.