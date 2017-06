Una de les aplicacions més conegudes dels Iphones és Siri, la noia virtual que t’ajuda a donar informació. No obstant, la seva identitat no es coneixia ja que, preguntis el que li preguntis només et diu que vol ajudar-nos. L’aplicació sembla que estigui gestionada per una màquina, però la seva veu és real i la televisió públic del País Basc, ETB, l’ha trobat. Es tracta d’Iratxe Gómez, resident a Zamudio (Biscaia) i professora d’anglès de 43 anys.Apple va començar a comptar amb ella després d'escoltar la seva veu en els GPS de cotxes d'alta gamma. Aquí va començar la seva carrera com a Siri. Gómez assegura que s’ha trobat amb situacions de tot tipus, fins i tot un futbolista li va demanar que gravés frases pel navegador del cotxe de forma sexy, un fet que no es va arribar a produir, segons explica Gómez a la televisió basca.