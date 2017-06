Gracias por el cariño! Este año la alergia me está dando guerra, pero no podrá conmigo! 💪🏻Espero estar pronto de vuelta en @telediario_tve — Pilar García Muñiz (@pilargmuniz) 15 de juny de 2017

Todos los que llevamos un micro nos entendemos en estos casos y sabemos lo mal que se pasa 😬 Bssss @MenendezRNE — Pilar García Muñiz (@pilargmuniz) 15 de juny de 2017

La presentadora del Telediario de La 1 de TVE Pilar García Muñíz s'ha convertit en protagonista a les xarxes després de quedar-se sense veu durant l'informatiu. Mentre parlava de la forta onada de calor que assetja gran part de la Península i Balears, la periodista no va poder projectar la veu i sense poder pronunciar cap paraula, va agafar el pas l'enviat especial a Còrdova. La causa que li va provocar aquest contratemps la va explicar en una piulada: l'al·lèrgia. "Aquest any l'al·lèrgia m'està donant guerra, però no podrà amb mi!".Tot amb tot, molts usuaris van voler mostrar-li el seu suport per la mala estona que devia haver passat. "Que algú ajudi Pilar García Mñíz que se'ns afoga en directe parlant de l'onada de calor" o "Amiga, amb veu o sense, els teus amics estem aquí amb tu i ho patim amb tu", ha estat alguns dels missatges que s'han pogut llegir a Twitter.