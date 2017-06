Francisco Núñez té 112 anys, viu a Bienvenida (Badajoz) i és el segon home més vell del món, segons el programa El Hormiguero d'Antena 3, que li ha dedicat un petit reportatge. Al vídeo, l'avi, encara lúcid, recorda que ha viscut fites com la guerra de l'Àfrica o l'arribada a la Lluna. En Francisco explica el seu secret per mantenir-se fins en aquesta edat: “Comer mucho y bueno. Si no comes, qué coño vas a hacer".El moment més emotiu del reportatge arriba amb la trobada de l'avi amb l'Abril, una nena acabada de néixer, de només 10 dies. En Francisco, visiblement emocionat, li fa moixaines i li diu: "¡Si esto parece una niña de oro bendito! ¡Ay lo que tengo yo aquí! ¡Ay, qué manos más guapas!"La seva filla, de 84 anys i que cuida l'avi, li demana que ell, amb una experiència de més d'un segle, doni algun consell de vida a la nena. I ho fa: “Se tiene que tener un corazón grande y noble”.