A la capital catalana persisteixen 65 assentaments on viuen 431 persones, la majoria al Poblenou, unes xifres que la ciutat no ha aconseguit reduir en els darrers anys | L'Ajuntament augmenta més del doble el pressupost per atendre'ls, i el responsable municipal del pla, Albert Sales, reconeix que hi ha "un problema molt gros d'infrahabitatge"