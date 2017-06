Gerard Piqué al MWC 2015. Foto: Jose M. Gutiérrez (MWC)

Javi Miguel, col·laborador del Club de la Mitjanit , el programa esportiu que s'emet en horari nocturn per Catalunya Ràdio i TV3, va dedicar la seva secció d'ahir a parlar dels negocis “ruïnosos” dels jugadors del Barça.Un dels jugadors culers més actius en el món empresarial és Leo Messi, que recentment ha adquirit un hotel a Sitges per 30 milions d'euros . Miguel qualifica de “prudent” l'astre blaugrana i posa com a exemple que ha invertit en un restaurant amb el seu germà, que és el cuiner.Tot i això, Messi ja ha tingut un parell de fracassos en el món de les empreses. Així, Digital Messi és una companyia tecnològica que va crear el 2013 i que ara està aturada. L'any passat va tenir 3.000 euros de pèrdues. Però l'enganxada més potent l'ha patida amb Explotaciones Rosotel, que té un edifici a Barcelona i el lloga per a oficines. L'any passat va tenir pèrdues per valor de dos milions d'euros.Un altre dels jugadors actius és Iniesta, que tampoc ha tingut gaire sort. El migcampista blaugrana va invertir en un negoci familiar de vi a Fuentealbilla, el seu poble natal: Bodegas Iniesta. L'aventura empresarial, amb pèrdues acumulades durant dos anys de 400.000 euros, no ha acabat de funcionar i per això ha ampliat mercats a la Xina i altres països i ara també produeix oli i formatge. A més, Iniesta és inversor d'una altre negoci que, ja d'entrada, és ruïnós: és el màxim accionista del club de futbol Albacete, amb 400.000 euros. Per últim, també ha fet de promotor immobiliari. En aquest camp, la seva darrera empresa, Andres Iniesta construcciones, està aturada des de 2014.Piqué ha optat per una altre camí. El central ha engegat un empresa de vídeojocs que ja té 35 empleats i que dedica molts esforços a la investigació. L'any passat va tenir prop d'un milió d'euros de pèrdues, un fet que no preocupa a Piqué, que considera que ara s'ha d'apuntalar el projecte, segons Miguel. El jugador també té el 17% d'una empresa càrnia, que proporciona matèria primera per fer hamburgueses.Hi ha altres jugadors que són més “tímids”. És el cas de Mascherano, que només se li coneix una inversió en un restaurant argentí, que tampoc va anar massa bé. O de Luís Suárez, que és soci d'un xiringuito a Castelldefels.Però el cas més flagrant de ruïna empresarial és el d'Ivan Rakitic. FA uns anys, el croata, que estava jugant al Sevilla, va tenir l'ocurrència d'obrir un bar de tapes a 500 metres del Benito Villamarín, l'estadi de l'etern rival, el Betis. L'establiment va fracassar estrepitosament: els aficionats del Betis no hi anaven perquè el propietari era un jugador del Sevilla i els del Sevilla, tampoc, ja que els quedava massa a prop del camp de l'enemic.