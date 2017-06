Estoy súper en shock con lo que acaba de decir Amarna Miller en esta entrevista que le hicieron los Tripletz, qué pensáis vosotras?... pic.twitter.com/XctXXSsj49 — Caótica belleza (@ananda____) 13 de juny de 2017

"La gent pensa que si una persona no vol follar és que l'estan violant, estan forçant-la. I no". Aquestes van ser les paraules que l'actriu de cinema per adults i coneguda per ser la cara visible de la campanya de promoció del Festival Eròtic de Barcelona, Amarna Miller, va fer en una entrevista per al canal de Youtube The Tripletz i que li han provocat desenes de crítiques a Twitter.En la conversa, titulada Mentiras y mitos del porno i d'uns 20 minuts de durada, la també reconeguda feminista reflexiona sobre aquesta feina i intenta desmuntar alguns dels mites que se'n deriven. "El que veiem en el porno no és real" i critica que la gent segueixi veient aquesta pràctica "com un educador sexual i això em fa molta pena" és el primer dels diversos comentaris que fa.En un moment de l'entrevista, però, Miller apunta que a aquesta feina, com en qualsevol altra, hi ha dies que no et ve de gust anar-hi. "És una feina. Quan es parla de porno, sembla que els actors haguem de gaudir sempre de la nostra feina, que ho haguem de fer per plaer. I no està malament dedicar-se al porno per necessitat, i això no és dolent. Tu treballes perquè necessites diners. Si tu estàs fregint patates al McDonald's no és perquè t'encanti, és perquè tens una feina per poder guanyar diners".És precisament en aquest punt on l'actriu ha aixecat tota la polèmica. Tot seguit, ha rebut desenes de crítiques per haver apuntat que tenir sexe per diners, encara que en tinguis ganes, no és forçar l'altra persona. La majoria de persones no han trobat correcte aquest pensament i ella s'ha vist obligada a especificar les seves paraules en diversos tuits.D'altres li han mostrat el seu suport.