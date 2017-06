Incredulitat total entre els passatgers d'un avió de Ryanair que feia el trajecte entre Manchester i Eivissa. Una parella, davant els ulls i la sorpresa de tothom, va començar a mantenir relacions al bell mig de l'aeronau. Un dels passatgers va gravar-ho en vídeo i ara el Daily Mail n'ha publicat les imatges.La publicació britànica també en dona alguns detalls. Per exemple, que l'home va demanar al seu voltant si alguna de les persones que els acompanyaven tenia un preservatiu. Un dels testimonis explica que feia estona que semblava que anaven beguts i en parlaven però ningú no els va prendre seriosament, va ser llavors quan l'home va demanar-los "una goma".El mateix Daily Mail ha seguit investigant les vides dels dos protagonistes de les imatges, i han fet públiques intimitats com que no es coneixien o que ell, Shaun Edmondson, de 31 anys, la promesa del qual està embarassada de sis mesos mentre ell se n'anava de comiat de solter a l'illa.Pel que fa a ella, Tracey Bolton, de 39, és mare de tres fills i, segons ha confessat, es troba "mortificada". A banda, assegura que no hi va haver sexe, que no ha deixat de plorar des que les imatges es van fer virals i que només es va tractar d'un ball sensual sobre les cuixes d'ell.Tal com ja van informar dissabte, l'empresa de l'avió, Ryanair, va obrir una investigació per esclarir els motius pels quals cap dels membres de la cabina va fer res per impedir els fets que han acabant fent-se virals.