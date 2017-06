El juego de palabras de Rajoy y el gesto final de Iglesias #mociondecensura pic.twitter.com/a7LWCV9vd2 — EL MUNDO (@elmundoes) 13 de juny de 2017

Atención al que subtitula el discurso de Rajoy, a punto de sufrir un ictus. https://t.co/El4nuNgEqe — Kim Jong-un (@norcoreano) 13 de juny de 2017

Y la de los signos se ha dislocado un codo! — Josep M. Mainat (@MainatJM) 13 de juny de 2017

La traductora casi se hace un nudo con los brazos — Alejandro Leon (@SenorAnguita) 13 de juny de 2017

Mariano Rajoy va tornar a protagonitzar un dels seus habituals lapsus . En el segon torn de rèplica a Pablo Iglesias aquest dimarts, en el marc del debat al Congrés per la moció de censura contra el govern del PP , el president espanyol va intentar definir l'estratègia política de Podem, però no se'n va acabar de sortir.Rajoy es va encallar amb l'ús desencertat d'un pleonasme. A més, va voler parlar en primera persona, com si ell fos el mateix Iglesias, però va adonar-se no aconseguia fer-se entendre i ho va intentar resoldre sense massa encert. "Tot el seu projecte polític es resumeix en un 'quan pitjor ens va a tots, millor per a mi, el seu, benefici polític'", va deixar caure Rajoy davant la cara estupefacta del líder de Podem.Aquesta frase, que ja s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes, també va provocar problemes a l'encarregat de subtitular els discursos al Congrés. Diversos usuaris de Twitter van adonar-se'n i ho han recollit en breus vídeos amb comentaris de tota mena.