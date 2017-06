El juego de palabras de Rajoy y el gesto final de Iglesias #mociondecensura pic.twitter.com/a7LWCV9vd2 — EL MUNDO (@elmundoes) 13 de juny de 2017

Mariano Rajoy ha tornat a protagonitzar un dels seus habituals lapsus . En el segon torn de rèplica a Pablo Iglesias, en el marc del debat al Congrés per la moció de censura contra el govern del PP , el president espanyol ha intentat definir l'estratègia política de Podem, però no se n'ha acabat de sortir.Rajoy s'ha encallat amb l'ús desencertat d'un pleonasme. A més, ha volgut parlar en primera persona, com si ell fos el mateix Iglesias, però ha vist que no aconseguia fer-se entendre i ho ha intentat resoldre sense massa encert. "Tot el seu projecte polític es resumeix en un 'quan pitjor ens va a tots, millor per a mi, el seu, benefici polític'", ha deixat caure Rajoy davant la cara estupefacta del líder de Podem.