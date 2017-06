Foto: Sobretodosalud

Ja ha arribat la calor. Les temperatures superiors als 30 graus s'han generalitzat a la Catalunya Central i a les comarques de Lleida, on s'han superat rècords pel que fa a les màximes en l'època de l'any en la qual ens trobem actualment. Experimentar durant tres, o més, dies consecutius unes temperatures altes té efectes importants per a la salut de les persones. És especialment important protegir les més vulnerables: els nens petits (menors de 4 anys) i els avis majors de 65 anys, com també persones amb patologies cardíaques o diabetis, entre d'altres.

- Beure molta aigua o líquids, sense esperar a tenir set, excepte quan hi hagi una contraindicació mèdica.- Evitar begudes alcohòliques, cafè, te, Coca-Cola o les que continguin molt sucre.- Estar a llocs frescos, a l'ombra i, si és possible, passar almenys dues hores en algun lloc climatitzat.- Dutxar-se o banyar-se freqüentment amb aigua fresca.- Abaixar les persianes per evitar que el sol entri directament a casa.- No obrir les finestres quan la temperatura exterior és més alta.- Evitar l'ús de màquines i aparells que puguin produir calor durant les hores més caloroses, com el forn o un aspirador.- Cal recordar que si a dins de casa hi ha 35ºC o més, els ventiladors només mouen l'aire, no el refreden.- Pel que fa a l'alimentació, és millor fer àpats lleugers que ajudin a tornar les sals perdudes amb la suor (amanides, fruita, verdures, gaspatxo o sucs).- Evitar les activitats a l'exterior durant les hores de més calor, sobretot si són intenses.- És recomanable utilitzar roba lleugera i de colors clars, com també protegir-se del sol amb crema solar o barrets.- Utilitzar un calçat fresc, còmode i que transpiri.