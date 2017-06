01/01/1970

La darrera família que resideix a la finca del número 13 del carrer Lancaster recorre als jutjats contra MK Premium per un presumpte delicte de coaccions | L'advocat Andrés García Berrio creu que "no és un cas aïllat" i fa una crida a denunciar pràctiques similars: "No tolerarem la violència immobiliària contra cap veí"