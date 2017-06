Un grup de 250 guàrdies civils va assistir aquest dilluns a un curs per ascendir a suboficial a l'institut del cos a Baeza (Jaen), segons recull el diari El País . En el marc de la jornada, els agents van rebre una classe molt particular: tauromàquia.De manera sorprenent, un dels professors va canviar el tricorni pel capot i va donar als alumnes un curs accelerat de tauromàquia. El docent va desplegar les seves habilitats, acompanyat d'un vídeo explicatiu. En diverses ocasions, els assistents van aplaudir l'exhibició.Una part dels alumnes, però, s'han mostrat indigats i han distribuït el vídeo i fotografies en alguns fòrums d'Internet. L' Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) , l'organització majoritària de la institució, ha expressat el seu malestar per una classe que considera “fora de lloc i totalment inapropiada”.