Hola, @RafaelNadal. Tienes una cuenta Cumlouder VIP gratis y vitalicia esperándote para cuando quieras. Ese brazo hay que cuidarlo. Saludos. — Cumlouder (@cumlouder) 11 de juny de 2017

Rafa Nadal va conquerir aquest diumenge el seu desè títol de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada. El tenista manacorí va arrasar a la final al suïs Stanislas Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1).Amb aquesta victòria, Nadal ha aconseguit una gesta històrica i se situa a només tres Grand Slams d'un altres suïs, Roger Federer, que en té 18 i lidera aquest prestigiós rànquing.Nadal, que fa un parell de temporades que arrossega diverses lesions al braç i al canell, ha rebut felicitacions d'arreu del món per la seva gesta, amb personalitats tan destacades com Mariano Rajoy o Pau Gasol. Però la més original, de ben segur, ha estat la del web porno espanyol Cumlouder, que ha aprofitat la conjuntura per fer un tuit carregat d'enginy i ironia."Hola, Rafa Nadal. Tens un compte Cumlouder VIP gratuït i vitalici esperant per quan vulguis", diu el compte de Twitter del web porno. I afegeix: "Aquest braç s'ha de cuidar, salutacions".El tuit ja s'ha viralitzat i, en poques hores, ja porta més de 10.000 retuits.