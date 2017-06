Els passatgers d'un vol d'EasyJet entre Màlaga i Bristol, al Regne Unit, han relatat el terror que van viure a l'avió, que ja s'havia retardat dos dies per problemes tècnics, segons recull el mitjà britànic Bristol Post Quan els passatgers ja pensaven que s'havien acabat el malson, el pilot els va explicar que encara hi havia problemes i només hi havia un 50% de probabilitats que tots dos motors funcionessin durant el trajecte. Per això, els va instar a votar a mà alçada si volien volar o no. El mateix pilot va reconèixer que mai havia fet una cosa així.Les paraules del pilot van generar el caos entre els prop de 150 passatgers, alguns dels quals van patir atacs de pànic. Fins i tot, membres de la tripulació van acabar plorant.Els passatgers van romandre més d'una hora a dins de l'avió, en un ambient tens. “Hi havia gent cridant i demanant que els deixessin baixar. Hi havia unes 12 persones que es volien quedar però la resta volien baixar”, ha explicat una passatgera al rotatiu britànic. “Va ser horrible”, deia una altra.Després d'una llarga espera, un portaveu d'EasyJet va demanar disculpes als passatgers i els va comunicar que s'havien resolt els problemes i que podrien volar. “La seguretat i el benestar dels passatgers d'EasyJet és la nostra prioritat”, va dir el mateix portaveu.