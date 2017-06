La Torre Eiffel durmió con los colores de España. Detallazo de nuestros vecinos. @RafaelNadal consigue que los sueños se hagan realidad. pic.twitter.com/BEcusNzIaC — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 12 de juny de 2017

No.



No han iluminado la Torre Eiffel con los colores de España por la victoria de Nadal.



La foto es una campaña publicitaria de EURO 2016 pic.twitter.com/rDTphoYd6W — MALDITO BULO (@malditobulo) 12 de juny de 2017

El periodista Tomás Roncero ha tornat a ficar la pota a Twitter. Els fets van tenir lloc diumenge, quan el tennista manacorí Rafa Nadal va aconseguir el seu desè Roland Garros. Per felicitar-lo, Roncero va arreplegar la primera imatge que va trobar per la xarxa i va penjar-la, sense contrastar, al seu compte, tot escrivint: "La Torre Eiffel va dormir amb els colors d'Espanya. Detallàs dels nostres veïns. Rafael Nadal aconsegueix que els somnis es facin realitat".Tot amb tot, però, la imatge que va penjar no és precisament d'aquest mateix diumenge ni tampoc es va il·luminar la Torre Eiffel per celebrar la victòria de Rafa Nadal. Segons el compte @malditobulo , que es dedica a detectar possibles notícies falses que voltin per la xarxa, apunten que la imatge és d'una campanya publicitària de l'Eurocopa 2016, i més concretament del 13 de juny quan la selecció espanyola es va enfrontar a la txeca.