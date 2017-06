#LateMotiv251. “Nos queremos reír Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor”. pic.twitter.com/ybtp4Sgc7c — Late Motiv (@LateMotivCero) 12 de juny de 2017

Fa pocs dies que el programa Homo Zapping , de la productora El Terrat (d'Andreu Buenafuente), va tornar a la graella televisiva. Un dels gags del programa d'humor va ser una escena de Chester in love de Risto Mejide (a sota de la notícia). En la imitació del seu espai, el publicista feia una entrevista a Cayetana Guillén Cuervo, on aquesta es reia de la diferència d'edat en la seva relació amb Laura Escanes. Risto Mejide no s'ho va prendre pres gens bé . Per això, li va dedicar un article sencer a Buenfuente, al diari El Periódico, amb el títol Riéte, Buenafuente . El publicista li deia: "Han estat diferents acudits i comentaris sobre la meva relació en programes produït per tu, que no reproduiré aquí perquè no fa falta. Tu saps perfectament quins són, quan i tu sabràs el perquè. Però, per mi no et preocupis, repeteixo que en el nostre cas, estem més que bé, gràcies". Buenafuente l'ha respost en un extens article al seu bloc , titulat Risto: reir es la única salida, on reivindica l'humor i assegura que no està en guerra amb ningú. “Una guerra es produeix quan dos es volen barallar i aniquilar. Al menys per la meva part, no tinc la mínima intenció", apunta el còmic.Buenafuente reconeix que, en un primer moment, va pensar que les crítiques de Risto eren una broma. L'humorista explica que només volia riure sobre el personatge de Risto, “el publicista que va irrompre com un cicló a la televisió”, i que pensava que estaria preparat per “la ironia, la burla i la paròdia”.“Si en algun moment t'has sentit malament, et demano disculpes però no puc parar. No sabria com fer-ho, deixaria de ser jo, de ser nosaltres”, ha lamentat Buenafuente. L'humorista acaba el seu article convidant Risto al programa per “riure junts”Buenafuente ha insistit en els seus arguments en iniciar el programa Late Motiv, aquesta nit (vídeo, a sobre).